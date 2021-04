From Cradle To Stage, il trailer ufficiale del documentario condotto da Dave Grohl e sua mamma Virginia. Guardalo qui

Dave Grohl e sua mamma Virginia Hanlon Grohl saranno protagonisti e conduttori di una nuova serie TV liberamente ispirata al libro From Cradle to Stage scritto dalla mamma del leader dei Foo Fighters e incentrato sul racconto del rapporto speciale che lega alcune rockstar alle loro madri. La serie, divisa in sei parti, sarà diretta dallo stesso Dave Grohl e ogni episodio ospiterà un famoso artista e sua madre, nonché Dave e Virginia.

Tra gli ospiti dello show ci saranno Dan Reynolds degli Imagine Dragons e sua madre Christene, Pharrell Williams e sua mamma Carolyn, Miranda e Bev Lambert, Brandi e Teresa Carlile, Tom e Mary Morello e Geddy Lee dei Rush con sua madre Mary Weinrib.

I believe that the relationship between a musician and their mother is so important because it’s the foundation of their understanding of love, which is surely every artist’s greatest muse. Streaming May 6th on @paramountplus. https://t.co/1mY39Gn9cA#FromCradleToStage pic.twitter.com/0pCAiDZgia — Foo Fighters (@foofighters) April 18, 2021

"Sono andata in viaggio con mio figlio David per cercare di raccontare le storie delle mamma dei musicisti", ha detto mamma Virginia nel nuovo trailer della serie. Il leader dei Foo Fighters ha poi aggiunto: "Credo che il rapporto tra un musicista con sua madre sia importantissimo perché è il fondamento della vera comprensione dell'amore, che è sicuramente la più grande ispirazione per ogni artista. Avere l'opportunità di viaggiare per il paese e raccontare le storie di queste donne fantastiche dietro le quinte non solo ha fatto luce sulla musica che hanno ispirato, ma mi ha anche fatto apprezzare l'amore che mi è stato dato da mia mamma, la mia migliore amica. È inutile dire che siamo tutti in debito con le donne che ci hanno dato la vita. Perché senza di loro non ci sarebbe nemmeno la musica".

Nel libro che ha ispirato la serie di Virginia Grohl From Cradle to Stage: Stories from the Mothers Who Rocked and Raised Rock Stars veniva raccontata anche la storia delle mamme di Dr. Dre, Amy Winehouse e Michael Stipe.

La serie sarà distribuita inizialmente dalla piattaforma online Paramount+.