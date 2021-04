Nick Mason mostra a Brian Johnson la sua incredibile collezione di automobili. Guarda il video con la corsa sulla Ferrari 250 GTO

Il grande frontman degli AC/DC Brian Johnson ha pubblicato sul suo canale YouTube alcuni momenti chiave della puntata di A Life On The Road con protagonista il leggendario batterista dei Pink Floyd Nick Mason. Entrambi appassionati di macchine, entrambi grandi collezioni ed entrambi attori principali sul palcoscenico musicale più bello di sempre: il rock.

In questo nuovo episodio Mason ha mostrato al frontman degli AC/DC la sua immensa (e invidiabile) collezioni di automobili d'epoca, in cui spiccano senza dubbio le più rare e belle supercar italiane di sempre: Ferrari 250 Mille Miglia, Maserati 250F e Tipo 61 Birdcage,365 Gtb/4 Daytona Competizione, 512S e 312T3 oltre alle storiche vetture inglesi che hanno fatto la storia dell'automobilismo d'oltremanica come Jaguar e Aston Martin. La protagonista principale della puntata però è la Ferrari 250 Gto, telaio numero 3757.

Già dalla prima messa in onda del programma A Life On The Road, da cui sono tratte queste rare e preziose clip, il batterista dei Pink Floyd ha rievocato il primo incontro con quelli che sono poi diventati non solo i suoi compagni nella band, ma anche gli amici di una vita. Mason ha spiegato che a far scoccare la scintilla tra lui e Waters fu proprio una macchina, nello specifico la macchina che il batterista possedeva nel 1964. “È stato al Regent Street Polytechnic – ha raccontato – è proprio lì che ho incontrato Roger Waters e Rick Wright. Studiavamo tutti e tre per diventare architetti. Sarà stata una perdita per l’architettura il fatto che poi, invece, siamo entrati nel mondo nella musica, chissà! – ha scherzato per poi continuare – ci siamo incontrati perché Roger sapeva che io avevo un’automobile, anche se non sono sicuro che sapesse quale macchina fosse, perché in realtà era una Austin 7 Chummy con una velocità massima di 20 km/h, un'auto che non aveva nemmeno i freni!”.

Chatting with Brian Johnson from AC/DC and guess what we mostly talked about? @BrianJohnson @acdc pic.twitter.com/SJLAs9E0zG — Nick Mason (@nickmasondrums) January 26, 2017

“Quando mi ha chiesto se avessi potuto prestargliela io ho risposto di no – ha raccontato ancora Mason – poi dopo ha provato anche a chiedere una sigaretta a Rick, ma anche lui gli ha detto di no e questo fatto è ormai famoso, anche perché, in un certo senso, ha impostato uno schema che poi si è ripetuto per i successivi 50 anni – ha scherzato ancora per poi aggiungere – è stato un momento davvero importante perché se non fosse stato per quella macchina, forse oggi non sarei seduto qui a parlarne”. E fu così che da quell’incontro al college e da quei no nacque una delle più grandi band della storia della musica.

Da Robert Plant dei Led Zeppelin a Nick Mason dei Pink Floyd fino a Joe Elliott dei Def Leppard, Dave Grohl dei Foo Fighters, Roger Daltrey dei The Who e Lars Ulrich dei Metallica, la trasmissione di Brian Johnson racconta i segreti e le vite di questi grandi musicisti che spesso hanno iniziato la loro carriera proprio dalla strada, seguendo un sogno assieme agli amici coetanei di un tempo. Ovviamente la voce degli AC/DC cerca di raccontare al meglio e di incastrare il più possibile la sua passione per i motori cercando un collegamento sincero ed empatico con ogni personaggio (e amico) intervistato.