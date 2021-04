I Foo Fighters ed Eddie Vedder in concerto nell’evento in live streaming Vax Live: The Concert to Reunite the World

Eddie Vedder e i Foo Fighters hanno entrambi annunciato la loro partecipazione al concerto Vax Live: The Concert to Reunite the World, l’evento in diretta streaming organizzato da Global Citizen per il prossimo 8 maggio. L’intento della manifestazione è quello di sensibilizzare sull’importanza del vaccino anti-Covid 19, invitando tutti i Paesi a distribuirlo equamente e tutti i cittadini a sottoporsi alla somministrazione, così da ritornare il prima possibile alla vita normale, concerti compresi.

Sia il gruppo di Dave Grohl che Eddie Vedder hanno annunciato la loro partecipazione via social, lo scorso martedì 13 aprile.

Vax Live: The Concert to Reunite the World sarà presentato dalla cantante Selena Gomez e vedrà la presenza di artisti da ogni genere musicale, tutti uniti dalla voglia di tornare a suonare live per un vero e proprio pubblico.

Global Citizen, che dalla sua fondazione nel 2008 lavora per porre fine alla povertà estrema nel mondo, ha organizzato l'evento per “celebrare la speranza che i vaccini COVID-19 stanno offrendo alle famiglie e alle comunità in tutto il mondo. Chiediamo ai leader mondiali di assicurarsi che i vaccini siano accessibili in maniera equa, in modo da porre fine alla pandemia per tutti, ovunque”, come si legge dal sito dell’organizzazione.

Vax Live: The Concert to Reunite the World sarà trasmesso simultaneamente su YouTube e su iHeartRadio, così come sui canali televisivi ABC, ABC News Live e CBS, a partire dalle ore 2.00 del 9 maggio ora italiana.