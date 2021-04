The Police, Roxanne: la storia del brano scritto da Sting che lanciò il gruppo verso l'olimpo del rock

Roxanne è il singolo pubblicato dai The Police il 7 aprile 1978 ed estratto dal loro primo album di studio Outlandos d’Amour. Una band in grado di unire le sonorità punk al reggae grazie all'incredibile diversità dei componenti: Sting al basso, Andy Summers alla chitarra e Stewart Copeland, considerato tra i batteristi più influenti e innovativi di tutto il panorama rock mondiale.

Roxanne è un brano straordinario, in grado di unire generi e scardinare etichette, mischiando un ritmo al limite del tango con un testo degno del più ispirato Charles Bukowsky. Scritto dal cantante e bassista Sting (vero nome Gordon Matthew Thomas Sumner), parla di un uomo che si innamora follemente di una prostituta, cercando di convincerla in ogni modo a interrompere la professione: "you don’t have to sell your body to the night" (non devi vendere la tua corpo alla notte).

Per la scrittura del testo Sting venne ispirato dalle prostitute che si aggiravano nei dintorni dell'hotel a Parigi in cui la band soggiornava nell'ottobre 1977, e il nome venne suggerito al cantante e bassista della band guardando la locandina di una rappresentazione del "Cyrano de Bergerac" appesa nella hall dell'albergo parigino (Rossana è la donna protagonista della commedia che fece innamorare follemente Cyrano). Visto l'argomento del testo la BBC decise di non trasmettere in radio il brano. I Police in maniera geniale sfruttarono il "fattaccio" a loro favore diffondendo la voce che la canzone era stata bandita dalla radio britannica a causa dell'argomento trattato, contribuendo a costruire attorno al trio la reputazione di rivoluzionari del punk rock.

Sting considerava il brano come una specie di bossa nova, un genere di musica originario del brasile. Il frontman del gruppo diede merito al batterista Stewart Copeland di aver ideato la ritmica del brano, molto simile ad un tango. L'improvviso rumore del pianoforte e la risata subito prima della prima strofa sono in realtà il risultato di un errore: Sting si sedette per sbaglio su una tastiera in studio di registrazione.

Il brano venne rivisitato nel 2001 per il film Moulin Rouge da Ewan McGregor. L'attore scozzese, che interpreta il personaggio di Christian, canta il brano a Satine (Nicole Kidman) durante un impeto di gelosia. La canzone venne trasformata proprio in un tango.

Roxanne, dopo lo scioglimento dei The Police, venne suonata per la prima volta in pubblico nel 2003, in occasione dell'introduzione della band nella Rock And Roll Hall Of Fame. Si dice che il trio eseguì il brano nel 1992 durante il matrimonio di Sting.