A causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da covid-19, l’atteso tour italiano di Nick Mason e il suo progetto Saucerful of Secrets viene rinviato al 2022.



Le nuove date

Sabato 25 Giugno 2022 Lucca Summer Festival

Domenica 26 Giugno 2022 Stupinigi Sonic Park

I biglietti in possesso degli spettatori rimarranno validi per il concerto del 2022.

Nuove disponibilità di biglietti sono da oggi in vendita sul circuito Ticketone.