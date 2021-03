Elvis Costello ha pubblicato il nuovo EP con il contributo di Iggy Pop: è cantato in francese

Il grande Elvis Costello ha pubblicato un nuovo EP contenente sei tracce, registrate in lingua francese, tra cui compare anche il nostro Rock Ambassador Iggy Pop. Intitolato "La Face de Pendule à Coucou" il disco all'interno presenta una nuova versione in francese delle canzoni pubblicate nel 2020 da Costello nel suo ultimo album di inediti "Hey Clockface".

Il disco è stato ufficialmente annunciato lo scorso dicembre quando è stata pubblicata la nuova versione del brano No Flag cantanto in francese da Iggy Pop. In un'intervista il grande Iguana del Rock ha spiegato la difficoltà di cantare in quella lingua: "C'è un'unicità nella lingua francese. Nessun'altra lingua ha le vocali che suonano così. Imparare una canzone veloce come "No Flag" ha richiesto un mese di pratica perché le mie labbra non erano abituate a pronunciare quelle parole! Ci ho lavorato duramente per 40 minuti al giorno per circa cinque settimane. Non ci si può impegnare facendo le cose tutte in una volta sola altrimenti non ci si diverte più".

La Face de Pendule à Coucou è disponibile su tutte le piattaforme di streaming online ed entro l'estate sarà pubblicato anche in vinile.