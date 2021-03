I Soundgarden vorrebbero citare in giudizio Vicky Cornell per riavere le password degli account social della band

I membri rimanenti dei Soundgarden hanno iniziato una nuova battaglia contro la vedova di Chris Cornell, Vicky, accusandola di averli estromessi dai profili social ufficiali e dal sito della band.

Kim Thayil, Matt Cameron, Ben Shepherd e il business manager Rit Venerus hanno richiesto ufficialmente l’intervento di un giudice per dirimere la questione, presentando tutti i documenti necessari lo scorso 25 marzo a Washington DC.

Le password in questione sono quelle di Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, YouTube, Snapchat, Tumblr, Top Spin e Pinterest, oltre che del sito ufficiale dei Soundgarden. I membri della band pretendono che la vedova condivida gli accessi e hanno rilasciato una dichiarazione: “I Soundgarden hanno temporaneamente sospeso i loro social media ufficiali, a causa di un contenzioso pendente”.

Le dispute legali tra la moglie del compianto Chris e i componenti del gruppo di Superunknown vanno avanti dalla morte del cantante, avvenuta il 18 maggio 2017 a Detroit, durante una tappa del tour. Cornell ha lasciato ogni sua proprietà, compresa quella intellettuale, alla moglie, a beneficio delle figlie. Finora le battaglie legali hanno riguardato i diritti del materiale inedito dei Soundgarden e questioni meramente finanziarie. Ora invece l’attenzione si è spostata sui social e sul sito che, secondo Thayil, Cameron, Shepherd e Venerus, sono in stato di abbandono e negligenza.

Di fatto, il sito non viene aggiornato dal 15 ottobre 2019, su Facebook c’è stato un solo aggiornamento recente, il 3 marzo 2021, per la promozione dell’album postumo di Cornell No One Sings Like You Anymore, e il profilo Twitter, fermo da gennaio 2020, ha perso la spunta blu (che ne attesta l’ufficialità ndr), per inattività.

Prima di Vicky Cornell, ad amministrare la parte web della band era la Patriot Management, che gestiva i Soundgarden. Allo sciogliersi del contratto, nell’ottobre 2019, il controllo passò interamente alla vedova del cantante. Nei documenti presentati il 25 marzo scorso al giudice dalla band, compare anche una mail della Patriot stessa, che recita: “Vicky da allora (dal cambio di gestione ndr) ha cambiato tutte le password degli account ufficiali della band e non li condividerà perché vuole, testualmente, che ‘il gruppo la citi a giudizio’ per averle.”

Sembra proprio che le cose andranno esattamente così.