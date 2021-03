Alice Cooper: "Johnny Depp ha cercato conforto nella musica, ha scritto delle canzoni su Amber Heard"

Johnny Depp ha passato un periodo difficile, a causa del divorzio dall’attrice Amber Heard e delle accuse di violenza domestica mosse da lei (la London High Court ha recentemente confermato in appello 12 capi di imputazione su 14), ma secondo Alice Cooper, suo amico e compagno di band negli Hollywood Vampires, non ha mai perso la voglia di fare musica, anzi ha scritto delle canzoni su Amber.

«Mi ha detto: “Non vedo l’ora di tornare sul palco”» ha raccontato Alice Cooper al magazine The Daily Beast, smentendo anche le voci su un allontanamento di Johnny dalla band in seguito allo scandalo. «E’ uno dei miei migliori amici, e la cosa più incredibile degli Hollywood Vampires è che è una band di otto membri guidata da tre personaggi come me, Johnny e Joe Perry ma non abbiamo mai avuto una discussione. Nessuno ha mai alzato la voce, e questo è fantastico».

Gli Hollywood Vampires sono nati nel 2015 come cover band dal vivo (il primo concerto è stato al Roxy Theater di West Hollywood il 16 e 17 settembre 2015) , ma hanno cominciato da subito a scrivere canzoni e hanno pubblicato due album, Hollywood Vampires del 2015 e Rise del 2019 a cui hanno partecipato ospiti clamorosi come Paul McCartney, Dave Grohl, Jeff Beck, Slash, Robby Krieger dei Doors e Joe Walsh degli Eagles.

Nell’ultimo album, oltre alla cover di Heroes di David Bowie che è stato un grande successo, c’erano 13 brani originali firmati insieme da Alice Cooper, Joe Perry e Johnny Depp. Alice Cooper ha detto che Johnny non ha mai smesso di scrivere canzoni: «Tutti i problemi che ha avuto nell’ultimo anno non l’hanno fermato nel suo percorso di musicista rock. Anzi, credo che scrivere canzoni lo abbia aiutato. Non vedo l’ora di ascoltarle».