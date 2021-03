The Offspring, Noodles: "avremmo voluto pubblicare il nuovo album almeno cinque anni fa"

Durante una recente intervista rilasciata per l'emittente americana 100.3 The X Rocks Dexter Holland e Noodles hanno parlato della genesi e della lavorazione del nuovo album degli Offspring Let The Bad Times Roll, in uscita in tutto il mondo il prossimo 16 aprile.

Il chitarrista Noodles nello specifico ha dichiaro quanto la band avrebbe soluto far uscire un nuovo lavoro di studio molto prima, senza far passare quasi 10 anni tra questo nuovo album e il precedente lavoro Days Go By del 2012: "Ci stiamo lavorando da un bel po'. A dire la verità circa due o tre anni fa tutto ha iniziato a prendere davvero forma, abbiamo avuto un periodo davvero creativo. Da quel momento siamo riusciti a farlo diventare realtà. Ma speravamo che un nuovo disco potesse essere finito probabilmente già cinque anni fa. Alla fine ci è voluto più tempo per fare qualcosa che sentivamo fortemente e che rappresentasse la band nella luce migliore".

Il cantante e frontman Dexter Holland ha poi aggiunto: "Penso che sia così. Doveva essere perfetto ancor prima di decidere di pubblicarlo. Non avevamo una data di scadenza. Non avevamo nemmeno un'etichetta discografica, in realtà, galleggiavamo. Ma è stato un buon momento per prenderci il nostro tempo e fare il disco giusto".

Alla domanda dell'intervistatore su quanto sia stato difficile per la band non pubblicare quei brani per così tanto tempo, Dexter ha risposto: "Quando hai qualcosa che funziona pensi "Oh, amico. Non vedo l'ora di farlo uscire!" Ma a volte devi tornarci su e aspettare. Voglio dire, ci siamo presi il nostro tempo da quando è iniziata la pandemia, perché abbiamo pensato: "Questo probabilmente non è il momento migliore per pubblicare un disco, perché poi non possiamo andare in tour, non possiamo promuoverlo, non possiamo suonarlo ai ragazzi". Abbiamo continuato a lavorare sul disco, adattandolo e modificandolo, ed effettivamente è migliorato nel corso di quest'anno. Poi abbiamo pensato che non potevamo aspettare per sempre decidendo quindi di pubblicarlo".

Let The Bad Times Roll uscirà il prossimo 16 aprile per l'etichetta Concord Records e il primo singolo estratto è il brano omonimo che da il titolo al disco.