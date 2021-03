Elton John: "Negli ultimi mesi ho registrato qualcosa in studio con i Metallica"

«Negli ultimi mesi non ho fatto niente in stile Elton» ha dichiarato Elton John «Ma ho fatto grandi cose con altri». La prima collaborazione fuori dagli schemi è stata con Ozzy Osbourne in Ordinary Man («Farei di tutto per Ozzy, io amo Ozzy» ha detto Elton), durante il lockdown c’è stata quella con Damon Albarn e il rapper 6LACK nel brano The Pink Panthom dall’ultimo album Song Machine Season One: Strange Timez dei Gorillaz, adesso secondo quanto ha raccontato in un episodio dello show Rocket Hour su Apple Music 1, potrebbe arrivare una sorpresa con i Metallica.

«Ho registrato qualcosa con i Metallica» ha raccontato Elton John, che nel 2019 è stato fotografato con Lars Ulrich e la moglie nei camerini del Chase Center di San Francisco durante le registrazioni dell’album S&M 2 dei Metallica. Lars Ulrich ha postato la foto sui suoi social scrivendo: «Una serata in compagnia di uno dei più grandi cantautori e performer di sempre».

Lars Ulrich ha anche confessato che la lavorazione del nuovo album dei Metallica non sta andando come previsto a causa dei problemi tecnici legati alla pandemia: «E’ difficile andare avanti se non siamo insieme». La misteriosa collaborazione con Elton John potrebbe essere in realtà legata all’album di cover dei Metallica fatto da Miley Cyrus, che ha detto di aver avuto Sir Elton al pianoforte nella sua versione di Nothing Else Matters. «Sono entusiasta» ha detto la popstar, «Io, i Metallica e Elton John insieme: adoro quando gli ingredienti non c’entrano niente. C’è voluto tutto il coraggio del produttore Andrew Watt per prendersi questo rischio». Elton John ha anche detto che si sta anche preparando per tornare sul palco e portare a termine le date americane del suo Farewell Yellow Brick Road Tour nel 2022: «Mentre la scienza continua a fare progressi» ha detto in un video postato sui suoi social, «Noi facciamo grandi piani per riprendere il tour rispettarono tutte le misure di sicurezza e la salute del pubblico».