Le ceneri di Lemmy sono state inserite in alcuni bossoli di proiettile e regalate ai suoi amici più cari. Guarda le foto

Secondo alcune fonti, e a delle fotografie pubblicate sui social, le ceneri del leggendario frontman dei Motörhead Lemmy Kilmister sono state inserite in alcuni bossoli di proiettile e inviate ad alcuni dei suoi amici più cari di sempre. Questo insolito ma speciale gesto venne richiesto direttamente dal grande Lemmy prima di morire.

L'insolita ma geniale storia, nel pieno stile di Lemmy, è stata raccontata da Riki Rachtman, l'ex presentatore dello show di MTV Headbangers Ball. Lo scorso lunedì 22 marzo il conduttore ha pubblicato sui suoi profili social la fotografia di un proiettile con inciso il nome di "LEMMY", scrivendo: "Prima della sua morte Lemmy chiese che le sue ceneri fossero messe in alcuni bossoli di proiettile e consegnate ai suoi amici più cari. Oggi ne ho ricevuto uno e sono letteralmente scoppiato in lacrime. Grazie, Motörhead."

Before his death #Lemmy asked for his ashes to be put in some bullets & handed out to his closest friends Today I received a bullet & was literally brought to tears Thank you @myMotorhead pic.twitter.com/gnI9aWe4iU