Johnny Depp, un intruso si è barricato in casa dell'attore: si è fatto una doccia e preparato un cocktail. Arrestato

Johnny Depp è malauguratamente ancora protagonista sui giornali di tutto il mondo, ma per fortuna non c'entrano cause giudiziarie o cancellazione di nuovi ruoli dai film. L'attore e rocker americano è stato vittima di una spiacevole intrusione all'interno della sua lussuosa villa di Hollywood, a pochi mesi da una precedente infrazione causata da una donna, collegata ad un precedente furto con scasso.

Questa volta non c'entrano i ladri perché il protagonista della vicenda è un uomo di Los Angeles, apparentemente un senzatetto. Secondo quanto riportato dal magazine online TMZ l'uomo sarebbe stato colto sul fatto dagli agenti di polizia a seguito di una chiamata effettuata dai vicini di casa di Johnny Depp, che avrebbero visto un estraneo aggirarsi nel cortile della residenza di Hollywood Hill dell'attore. Le fonti raccontano che l'uomo sarebbe entrato nella villa, si sarebbe fatto comodamente una doccia nel lussuoso bagno di Johnny e si sarebbe liberamente servito degli alcolici direttamente dalla riserva personale dell'attore, preparandosi pure un drink.

Stando alle fonti l'uomo, accusato anche di vandalismo e danneggiamenti per aver rovinato un infisso interno alla villa, si sarebbe rifiutato di far entrare nella proprietà gli agenti di polizia che hanno dovuto abbattere la porta d'ingresso della casa.