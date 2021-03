Serj Tankian: "ecco perché non ho pubblicato i brani del nuovo EP con i System Of A Down"

I System Of A Down negli scorsi mesi hanno pubblicato per la prima volta in 15 anni del materiale inedito, all'interno del nuovo doppio singolo Protect The Land/Genocidal Humanoidz. Ma la band armeno-americana avrebbe potuto registrare un vero e proprio album, come suggerito recentemente da Serj Tankian, lo storico leader del gruppo.

Durante un'intervista rilasciata al magazine online Consequence Of Sound, la voce dei System Of A Down ha spiegato perché le canzoni del suo nuovo EP solista "Elasticity" non sono state registrate e pubblicate insieme alla band. I brani infatti sono stati scritti dal cantante pensando proprio ad una produzione corale insieme a Daron Malakian e soci, ma ancora una volta sono emerse delle differenze creative che hanno portato Tankian a lavorare i brani in completa autonomia. Ascoltando l'EP non è difficile immaginare i brani come parte di un album dei System, contenendo all'interno quegli elementi sonori e compositivi che hanno reso grande in tutto il mondo la band.

"Ho pensato che alcune di queste canzoni avrebbero funzionato bene per i System" ha raccontato Tankian, "ai ragazzi sono addirittura piaciute e abbiamo persino lavorato su alcune di esse in passato. Ma è successo alcuni anni fa. Semplicemente, teoricamente e filosoficamente, non siamo riusciti a guardarci negli occhi per trovare una strada da percorrere insieme, soprattutto a livello creativo. Questo mi ha portato a pensare, 'Va bene, va bene, ma alla fine mi piacerebbe pubblicare ugualmente queste canzoni', perché ci credo e penso che siano molto buone. Ho deciso di chiamare l'album "Elasticity" perché mi piaceva il titolo, ma anche perché mi ricorda un po' "Toxicity" e quel tipo di atmosfera, perché le canzoni erano in un certo senso destinate ai System".

Nell'intervista Tankian ha anche aggiunto di essere molto soddisfatto del risultato finale, aggiungendo che sarebbero state molto diverse se i System Of A Down fossero stati in grado di completare le registrazioni: "Sarò sincero: se avessi pubblicato queste canzoni con i System, non avrebbero avuto questo suono. Sarebbero state diverse, ma questa non è una cosa negativa o positiva. Il modo in cui funzionano i System è davvero unico. Ci sarebbero cose diverse al riguardo. Non credo che i sintetizzatori ad esempio sarebbero stati utilizzati. Sarebbe stato diverso. Ma sono contento di essere riuscito a finirle".