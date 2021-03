Alice Cooper: "Jeff Beck è il mio vero Dio del Rock. È il chitarrista più innovativo di sempre"

Alice Cooper è stato ospite del programma della BBC The Rock Show With Johnnie Walker, per la rubrica Rock God. Cooper ha infatti dichiarato quale, tra le rockstar, è il suo più grande idolo: “Penso che Jeff Beck sia ancora il chitarrista più creativo in circolazione. È così dagli Yardbirds, e forse anche da prima”.

Il nostro Rock Ambassador ha continuato, raccontando un aneddoto legato alla band di For Your Love: “Eravamo la band di apertura per gli Yardbirds, quando avevamo 16 o 17 anni. Ci chiamavamo The Spiders, a Phoenix. Loro non potevano essere molto più grandi di noi; avranno avuto 19 o 20 anni. Noi a Phoenix eravamo la band degli Yardbirds – già dalla scuola superiore. Salimmo sul palco – c’erano migliaia di ragazzi là fuori – e suonammo le canzoni degli Yardbirds. E loro erano lì nel backstage. Potevo vedere Jeff, potevo vedere Keith Relf e tutti loro. Ogni volta che finivamo una canzone, ci facevano il pollice in su, perché in effetti eravamo piuttosto bravi; davvero, abbiamo suonato le loro canzoni particolarmente bene. E poi salirono loro sul palco e ci annullarono, perché loro erano gli Yardbirds!”.

Cooper ha anche parlato dello stile di Beck, con un entusiasmo che dimostra tutta la sua ammirazione: “Non avevo mai visto nessuno suonare la chitarra in quel modo – così arrogante. A quel tempo, sai, stava dimostrando quanto più poteva ed era straordinario. E la sua chitarra, sembrava fosse stata trascinata dietro un pullman per anni – una vecchia Telecaster con dei trucioli che venivano fuori – e la faceva suonare come se fosse stata uno Stradivari. Da allora, l’ho rivisto suonare anche con Eric Clapton al Madison Square Garden. Ovviamente, siamo amici. E poi, soprattutto, costruisce delle Ford Roadsters modello 1932. Come puoi batterlo?”.

Anche negli ultimi anni, Jeff Beck ha continuato a impressionare Alice Cooper, con il suo stile unico. “Eravamo in un backstage qui a Phoenix io e Johnny Depp e stavamo parlando con lui – ha raccontato Alice, sempre alla BBC – e mentre parlava, Jeff ha preso la chitarra e ha iniziato a suonarla. E quello che ne è uscito, avremmo dovuto registrarlo, perché era tipo… la perfezione. Quindi sì, Jeff Beck va ancora, alla grande, suonando bene, come non lo aveva mai fatto prima”.