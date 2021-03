Oscar 2021, Sound Of Metal con Riz Ahmed ottiene 6 nomination. Tutto sul film

Sono state annunciate a Los Angeles le nomination agli Oscar 2021. L'accademia ha rivelato i nomi dei film, degli interpreti e dei registi che correranno alla cerimonia degli Oscar in programma domenica 25 aprile.

Un film su tutti ha attirato la nostra attenzione ed è Sound Of Metal, che ha ottenuto 5 nomination agli Oscar nelle categorie più ambite tra cui Miglior Film, Miglior Attore (Riz Ahmed), Miglior Attore Non Protagonista (Paul Raci), Migliore Sceneggiatura Originale, Miglior Sonoro e Miglior Montaggio.

La pellicola, prodotta da Amazon Studios, racconta la storia di Ruben, un ex tossicodipendente che è batterista di una band chiamata Blackgammon, in cui milita assieme alla sua fidanzata Lou, chitarrista e compagnia della sua vita. All'improvviso il silenzio totale, la perdita repentina dell'udito che sta a significare una sola cosa per la vita di Ruben (magistralmente interpretato dall'attore Riz Ahmed): la fine della sua vita per come la conosce. Ma la fidanzata Lou non si da per vinta e cerca di aiutarlo in tutti i modi possibili portando Ruben presso una comunità di persone sorde, in modo che possa accettare la sua nuova condizione e ricominciare a imparare a vivere.

Il film è stato scritto e diretto dal regista Darius Marder e vede come protagonista il giovane attore e musicista britannico di origini pakistane Riz Ahmed, famoso per aver interpretato fortunati ruolo all'interno di Rogue One: A Star Wars Story del 2016 e in Venom del 2018. Con Sound Of Metal riceve la sua prima candidatura agli Oscar in carriera.

Tutte le candidature agli Oscar 2021:

Miglior Film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7



Miglior Regia

Un altro giro - Thomas Vinterberg

Mank - David Fincher

Minari - Lee Isaac Chung

Nomadland - Chloé Zhao

Una donna promettente - Emerald Fennell



Migliore Attrice protagonista

Viola Davis per Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day per The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby per Pieces of a Woman

Frances McDormand per Nomadland

Carey Mulligan per Una donna promettente



Migliore Attore protagonista

Riz Ahmed per Sound of Metal

Chadwick Boseman per Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins per The Father

Gary Oldman per Mank

Steven Yeun per Minari



Migliore Attore non protagonista

Sacha Baron Cohen per Il processo ai Chicago 7

Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jt. per One Night in miami

Paul Raci per Sound of Metal

Lakeith Stanfield per Judas and the Black Messiah



Migliore Attrice non protagonista

Maria Bakalova per Borat - Seguito di film cinema

Glenn Close per Elegia Americana

Olivia Colman per The Father

Amanda Syefried per Mank

Yuh-Jung Youn per Minari



Migliore Sceneggiatura originale

Judas and The Black Messiah

Minari

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7



Migliore Sceneggiatura non originale

Borat - Seguito di film cinema

The Father

Nomadland

One night in Miami

La Tigre Bianca



Migliore Film Internazionale

Un altro giro (Danimarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Romania)

The Man Who Sold His Skin (Tunisia)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia Erzegovina)



Migliore Film d'animazione

Onward

Over The Moon

Shaun vita da pecore: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers



Migliore Montaggio

The Father

Nomadland

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7



Migliore Scenografia

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Notizie dal mondo

Tenet



Migliore Fotografia

Judas and the Black Messiah

Mank

Notizie dal mondo

Nomadland

Il processo ai Chicago 7



Migliori Costumi

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio



Miglior Trucco e acconciature

Emma

Elegia Americana

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Pinocchio



Migliori Effetti visivi

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet



Miglior sonoro

Greyhound

Mank

Notizie dal mondo

Soul

Sound of Metal



Miglior Colonna sonora originale

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Notizie dal mondo

Soul



Miglior Canzone Originale

"Fight for Your" - Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice" - Il processo ai Chicago 7

"Husavik" - Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga

"Io sì (Seen)" - La vita davanti a sé

"Speak Now" - One Night in Miami



Miglior Documentario

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time



Miglior Cortometraggio documentario

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha



Miglior Cortometraggio

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye