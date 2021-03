Grammy 2021, Fantastic Negrito trionfa per la terza volta con l'album Have You Lost Your Mind Yet. Guarda il video

Fantastic Negrito ha vinto il suo terzo Grammy Award in carriera.

Il grande bluesman di Oakland ha vinto l'ambito riconoscimento con l'album Have You Lost Your Mind Yet? del 2020 nella categoria Best Contemporary Blues Album.

"Grazie, grazie, grazie mille a tutti", ha dichiarato Xavier Amin Dphrepaulezz (il vero nome di Fantastic Negrito) nel suo breve discorso di accettazione, trasmesso in live streaming sul sito web dei Grammy. "Che grande onore vincere questo premio! Per prima cosa voglio dire che mi sento grato di essere ancora vivo" ha dichiarato durante il suo breve discorso, "questo è stato un periodo difficile per tutti là fuori. Voglio solo chiedere a tutti un momento di silenzio per il mezzo milione di persone che sono morte in questo paese, come i 2,6 milioni in tutto il mondo. Dedichiamo a loro le nostre preghiere e un momento di silenzio".

Fantastic Negrito ha vinto nella categoria dei migliori album blues contemporanei ai Grammy anche nel 2017 con l'album The Last Days of Oakland e nel 2019 con Please Don't Be Dead.

Guarda il video con i ringraziamenti: