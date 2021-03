Phil Collins, l'ex moglie si vendica e mette all'asta anche alcuni oggetti del batterista, tra cui un disco d'oro e il Rock Award dell'89

I divorzi delle rockstar sono sempre una faccenda complicata. Nel migliore dei casi offrono ispirazione per un gran pezzo, come ad esempio Tangled Up in Blue di Bob Dylan dall’album Blood on the Tracks, dedicata alla moglie Sara con cui divorzia nel 1977 dopo dodici anni di matrimonio o la struggente Brilliant Disguise di Bruce Springsteen, primo singolo dall’album Tunnel of Love del 1987, in cui Bruce riflette sul rapporto con la moglie, l’attrice Julianne Phillips con cui divorzia un anno dopo.

Nel peggiore dei casi invece succede come a Phil Collins, che si ritrova sulle pagine di tutti i giornali scandalistici americani per la sua battaglia in tribunale contro la ex moglie Orianne Cevey (sposata nel 1999), con cui ha divorziato nel 2006 ma con cui è tornato insieme nel 2016. Sembrava tutto a posto, invece dopo aver scoperto che Orianne si era nel frattempo risposata, lo scorso ottobre Phil Collins ha ottenuto dal giudice l’allontanamento della ex moglie dalla loro casa di Miami, che venduto per 39 milioni di dollari. La risposta non si è fatta attendere: Orianne ha messo all’asta per beneficenza molti oggetti personali tra vestiti, gioielli e accessori di lusso. Il dieci per cento del ricavato, ha dichiarato Orianne, verrà devoluto alla associazione Little Dreams Foundation creata da lei e Phil Collins nel 2000 che finanzia progetti in favore di studenti bisognosi con un talento per arte, musica o sport.

Il problema è che nella lista di oggetti ricevuti dalla celebre casa d’aste Kodner ci sono molte cose evidentemente appartenute a Phil Collins: modelli da uomo di diversi orologi di marca molto costosi, ma anche il disco d’oro vinto con l’album Testify nel 2002 e l'International Rock Award del 1989. I legali di Orianne hanno rilasciato una dichiarazione piuttosto ironica: «Si è ispirata ai libri di Marie Kondo (Il Magico potere del Riordino, bestseller in tutto il mondo nel 2010) e ha deciso di liberarsi di molte cose che avevano smesso di darle gioia».



Disco d'oro per l'album Testify del 2002 - Kodner Auctions

International Rock Award 1989 - Kodner Auctions