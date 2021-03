I Foo Fighters si sono quasi sciolti durante la registrazione di "Times Like These". Ecco perché

I Foo Fighters sono probabilmente una delle band più affiatate umanamente e musicalmente del panorama rock, ed è difficile pensare che possano aver attraversato un periodo di crisi al limite dello scioglimento. Ma durante un'intervista rilasciata al dj Zane Lowe di Apple Music, la band ha rivelato di essere stata davvero vicina alla rottura definitiva durante la registrazione di uno dei loro brani più famosi e simbolici di sempre: Times Like These.

Il racconto di Dave Grohl: "Stavamo registrando quel disco [One By One], e non stava andando per niente bene. Le registrazioni non erano come volevamo che fossero, l'entusiasmo era pari a zero". Il chitarrista Chris Shiflett ha aggiunto rispondendo a Grohl: "Pensavo che la band si sarebbe sciolta, è divertente che tu te ne sia venuto fuori con quella canzone, penso che la prima volta che l'abbiamo suonata sia stata durante una prova da Nate, dopo il tour dei Queens Of The Stone Age. Ed è stato proprio in quella occasione che abbiamo litigato tutti insieme, forse è stato il momento più vicino allo scioglimento della band, ma poi non è successo".

Il batterista Taylor Hawkins ha aggiunto: "Stavamo ancora cercando di capire come potessimo essere ancora una band, e come ha detto Dave in precedenza, il disco che abbiamo registrato suonava in qualche maniera, stavamo provando ad utilizzare Pro Tools per la prima volta e Dave era davvero eccitato per tutte le cose che riguardavano i Queens Of The Stone Age. È stato un momento di merda per la band".