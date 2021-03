I fan del metal sono la categoria di appassionati di musica più felici! Uno studio dimostra il perché

Nel nuovo singolo Beginning of the End dei Weezer (che stanno per uscire con un album intitolato Van Weezer in omaggio ai Van Halen), il cantante Rivers Cuomo, che non è certo un metallaro canta: «In Heavy Metal We Trust».

Il genere musicale che non ha mai cambiato suono e immaginario crea una fiducia e un senso di appartenenza che secondo una ricerca del portale inglese Onbuy.com, condotta analizzando il linguaggio usato dagli utenti della piattaforma Reddit nei loro commenti su 27 diversi generi, rende i fan del metal una delle categorie di consumatori di musica più felici.

Il risultato di questa bizzarra ricerca è una classifica della felicità musicale in cui jazz e metal si contendono il primo posto, seguiti da rock, opera, folk, indie, trance, blues e classica. «Il jazz e il metal rappresentano due estremi opposti di musica che permette di esprimere le proprie emozioni durante l’ascolto» spiega la ricerca, a cui hanno collaborato diversi esperti di psicologia «Il jazz cambia fisicamente il corpo, rallenta il battito cardiaco, ci fa stare calmi e rilassati e migliora la nostra memoria e capacità di concentrazione. Il metal invece è uno strumento naturale di controllo delle emozioni. Arriva dritta ai sensori della rabbia e ci aiuta a gestire la negatività. Chi ascolta il metal ha l’impressione che la musica sia una diretta espressione della propria rabbia o solitudine, e riesce ad accettarle meglio. È uno spazio sicuro».

Nonostante i pregiudizi, i fan del metal sono quindi persone felici, a giudicare dai dati sulla parole usate nei loro commenti online: 62 parole di segno positivo su 100. Molto male invece i fan del “grime”, l’innovativa forma di hip-hop britannica e della drum’n’bass, che si piazzano all’ultimo posto.