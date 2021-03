Bruce Springsteen, le divertenti prove di ballo in casa per il video di Dancing In The Dark. Guarda la clip

Il videoclip di Dancing In The Dark di Bruce Springsteen è sicuramente uno dei più divertenti e identitari di tutti gli anni '80, in grado di arrivare non solo agli amanti di certo rock americano ma anche alle nuove generazioni, grazie anche ad un ballo che è entrato ben presto bella storia per il suo ritmo, semplicità e naturalezza. Il video venne diretto dal grande regista Brian DePalma e vedeva protagonisti, oltre a Bruce Springsteen, anche la sua band e una giovanissima Courteney Cox, diventata negli anni a seguire una delle icone del piccolo schermo degli anni '90 grazie alla serie televisiva Friends.

Ma come ha fatto Bruce Springsteen a rendere quel ballo, così apparentemente semplice, tanto iconico e inimitabile? In rete è stato pubblicato un video che, oltre ad essere divertentissimo, mostra il lato più naturale del Boss, impegnato davanti ad una cinepresa amatoriale ad imparare i passi per il videoclip di Brian DePalma.

Il filmato è stato girato a casa di Bruce assieme all'allora giovanissimo Clarence Clemons, con la canzone in sottofondo e i due impegnati nel rendere ogni passo un pezzo della divertente storia che, assieme al premiato regista e alla giovane Cox, ispirerà milioni di giovani durante le feste casalinghe degli anni '80.

Un pezzo di storia di un'amicizia sincera, racchiuso in pochi divertenti minuti, tratti da una pellicola amatoriale che ancora oggi non può che strappare un sorriso e infondere energia a chiunque la guardi.