The Cure, Robert Smith mette in vendita una sua opera d'arte in serie per beneficenza. Aiuterà la ricerca sulle malattie cardiache

Il frontman dei The Cure Robert Smith ha messo in vendita una sua opera d'arte speciale, e stampata in serie, per aiutare l'associazione Heart Research UK.

Il quadro, intitolato "I WILL KISS YOU FOREVER…", è stato originariamente creato lo scorso anno per l'annuale progetto anonimo dell'ente benefico, che invitava una serie di artisti e celebrità del mondo dello spettacolo a creare delle opere d'arte originali senza firmarle, in maniera tale che l'identità dell'autore potesse essere scoperta dai donatori solo al momento dell'acquisto.

A4 (£25) & A3 (£50) FINE ART PRINTS OF MY 2020 #ANONARTPROJECT PIECE 'I WILL KISS YOU FOREVER... ' WILL BE AVAILABLE TO BUY BETWEEN 1ST–14TH MARCH



FOLLOW THIS LINK TO BUY YOURS: https://t.co/I2TExLyOxE… - THANK YOU! @heartresearchuk — ROBERT SMITH (@RobertSmith) March 1, 2021

Ora, l'opera d'arte creata da Robert Smith dei The Cure e venduta per oltre 5.000 sterline lo scorso anno, è stata stampata in serie e sarà venduta su eBay con il diretto sostegno del frontman inglese che devolverà tutti i proventi ad Heart Research UK.

Le stampe, in formato A3 e A4, saranno in vendita dall'1 al 14 marzo per la cifra di 25 e 50 sterline.

Tutti i proventi derivati dalla vendita delle opere originali lo scorso anno sono stati destinati al finanziamento della ricerca sulla prevenzione, il trattamento e la cura delle malattie cardiache.

Le parole di Robert Smith riguardo al progetto e alla vendita di queste opere: “Più di un quarto dei decessi nel Regno Unito sono causati da malattie cardiache e circolatorie. Ho visto troppi amici e familiari morire nel corso degli anni. Il continuo sostegno alla ricerca sulla comprensione e il trattamento delle malattia coronariche è assolutamente vitale, per tutti. Prima di essere convolto nel progetto anonimo heART, non prendevo in mano un pennello da quasi 30 anni. Il mio mezzo creativo preferito è sempre stato il suono, ma realizzarli mi ha ispirato a ricominciare a disegnare. Sono così entusiasta di poter sostenere un ente di beneficenza che significa molto per me, condividendo una parte di me stesso con tutti gli appassionati e generosi fan dei The Cure".