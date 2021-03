Jon Bon Jovi racconta la sua carriera di attore televisivo: "ma non riesco a vedere le serie TV"

Jon Bon Jovi non è solo una rockstar, ma anche un attore. Pochi ricordano la sua prima apparizione nel 1990 in Young Guns II, il western con Kiefer Sutherland e Emilio Estevez ispirato alla storia del bandito Willy the Kid in cui interpreta un prigioniero, ma già nel 1995 ha un ruolo importante nel film romantico Moonlight and Valentino con Gwyneth Paltrow e Whoopi Goldberg, quello di far riscoprire l’amore alla protagonista Elizabeth Perkins. Da allora ha recitato in altri undici film, dal dramma bellico U-571 a Vampires: Los Muertos del 2002 in cui interpreta un cacciatore di vampiri, fino alla commedia romantica New Year’s Eve del 2011.

Nel 1999 ha anche partecipato ad un episodio della serie televisiva Sex and the City, ma come ha raccontato in una intervista radiofonia con il programma Andy Cohen Live su Sirius XM, non aveva mai visto neanche una puntata prima di venire chiamato per un episodio della seconda serie intitolato Games People Play.

«Non avevo idea dell’impatto che potesse avere sulla cultura pop in America» ha detto Bon Jovi, che nell’episodio ha una relazione con il personaggio di Carrie interpretato da Sarah Jessica Parker, dopo averla incontrata nello studio del suo analista. Jon Bon Jovi ha spiegato che recitare per la televisione era per lui soprattutto un modo per arrivare al cinema, e nonostante nel 2002 abbia anche recitato in dieci puntata di Ally McBeal nel ruolo di Victor Morrison ha ammesso di non essere assolutamente esperto di serie televisive. Per esempio non ha mai visto due serie di culto degli ultimi decenni, Friends e Il Trono di Spade. «Ci sono troppe cose in televisione» si è giustificato, «Non voglio dire che non mi piacciano le serie, ma non riesco a stargli dietro». Non ha neanche riguardato Sex and the City, di cui si dice arriveranno nuove puntate nel 2021. «Però posso dire a tutti: hey, io ho fatto parte di Sex and the City!».