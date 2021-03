Concerti: dal 10 marzo in Texas autorizzati gli eventi senza limitazione di posti e senza mascherine

Il governatore del Texas, Greg Abbott ha preso una decisione che è destinata a dare speranza al ritorno della musica dal vivo, ma anche a creare polemiche: a partire da mercoledì 10 marzo verranno autorizzati i concerti senza limitazione di posti e senza mascherine.

«Anche se il Covid non è sparito, con l’avanzamento della campagna vaccinale e i progressi nelle cure, oggi il Texas ha gli strumenti per proteggere i suoi cittadini» ha detto Abbott, «Dobbiamo riaprire il Texas al 100% per riportare la normalità nelle nostre vite». Il governatore non ha specificato però le regole specifiche con cui i locali di musica dal vivo, i club e i festival possono ripartire, lasciando alle singole imprese ogni decisione sulle misure di prevenzione da adottare, dal distanziamento agli ingressi contingentati.

Una decisione che contrasta con quanto sta succedendo in Europa dove i festival più importanti come Glastonbury in Inghilterra o il Primavera Sound a Barcellona sono stati cancellati anche per il 2021, ma che è in linea con lo spirito ultraliberista del Texas. «Questa decisione non è un invito ad abbandonare del tutto le misure di sicurezza che i cittadini hanno imparato a conoscere e usare nell’ultimo anno» ha scritto il governatore Abbott in un tweet, «Al contrario serve a ricordare a tutti che ogni individuo ha un ruolo e una responsabilità nel proteggere sé stesso e gli altri. Tutte le attività economiche e le famiglie del Texas hanno adesso la libertà di determinare il proprio destino».