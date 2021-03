Jon Bon Jovi e l'inaspettato legame con Dire Straits: "Mark Knopfler è sempre stato il mio preferito fin da ragazzo"

Durante un'intervista rilasciata alla trasmissione di Kyle Meredith, Jon Bon Jovi ha parlato del nuovo album Bon Jovi 2020, raccontando anche il suo legame e l'ispirazione che hanno avuto su di lui Mark Knopfler e i Dire Straits.

All'interno del nuovo album del rocker del New Jersey è contenuta una canzone dal titolo Blood in the Water e, secondo l'intervistatore, ricorderebbe molto le sonorità consegnate alla storia dal grande Mark Knopfler, non solo per la tonalità utilizzata per la chitarra. La risposta di Jon Bon Jovi: "Come prima cosa posso dire di sì, Knopfler e i Dire Straits sono sempre stati in cima alla mia lista di band preferite fin da ragazzino. In effetti a un certo punto della mia vita erano assolutamente la numero 1. Quindi la sensazione che possa richiamare il suono di Mark Knopfler è assolutamente esatto".

Ma Blood In The Water non è l'unica canzone del disco influenzata dal grande Mark Knopfler e dai Dire Straits: "All'interno dell'album compare anche una canzone dal titolo Brother In Arms, e pensavo che potessero farmi causa. Ero a conoscenza del loro disco di maggior successo commerciale, ma d'altra parte sapevo di avere le parole giuste per il testo, e quando quei versi sono venuti fuori ho pensato 'Questo potrebbe essere un problema', finché non ho guardato la definizione del dizionario, e diceva "esperienza comune condivisa". "E ho detto, 'Ah, no, posso difendere la mia posizione'. Le mie influenze si sentono decisamente tutte in questo disco, mentirei se dicessi che non ho avuto influenza da Bowie, dai Dire Straits, da John Fogerty, dai Beatles...".

Jon Bon Jovi, ridendo, ha poi chiuso l'intervista con una battuta: "Chiunque dica che non si è fatto influenzare da personaggi come questi è un bugiardo".