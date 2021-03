Il cambiamento climatico potrebbe cambiare per sempre il suono delle chitarre elettriche Fender: manca il legno

Il legno utilizzato per realizzare le leggendarie chitarre Stratocaster e Telecaster è una delle più recenti vittime del cambiamento climatico. Per più di 70 anni i maestri liutai della Fender hanno utilizzato lo 'swamp ash' o 'music ash' (un particolare tipo di frassino) per realizzare i loro modelli di chitarra, utilizzate nella storia della musica da veri e propri dei del rock e del blues come Jimi Hendrix, Buddy Holly, Bob Dylan, Muddy Waters, Keith Richards dei Rolling Stones e David Gilmour dei Pink Floyd. I particolari e delicati alberi di frassino, utilizzati anche dalla Music Man per la realizzazione dei suoi bassi, stanno iniziando a scarseggiare a causa delle improvvise inondazioni legate al cambiamento climatico che hanno decimato e distrutto le foreste, oltre all'arrivo di uno scarafaggio che ha iniziato a scavare i tronchi degli alberi compromettendone l'utilizzo per gli strumenti musicali.

Nell'agosto dello scorso anno, Justin Norvell, vicepresidente esecutivo della Fender, ha annunciato che la società non avrebbe più utilizzato quel tipo di legno per i propri modelli: "È qualcosa che nessuno di noi ha preso alla leggera. Il frassino ha sempre fatto parte del DNA di tutto ciò che abbiamo sempre realizzato in Fender". Gerald Galloway, professore di ingegneria civile e ambientale presso l'Università del Maryland College Park, ha dichiarato alla rivista Guitar World che i problemi sono iniziati sul serio nel giugno 2018 con l'arrivo dei 12 mesi più piovosi mai registrati, causando alcune delle inondazioni più dannose lungo il fiume Mississippi, un'area di approvvigionamento chiave per questo tipo di legno nella recente storia moderna: "Abbiamo avuto piogge intense a causa del cambiamento climatico che sta aumentando la quantità di acqua all'interno dell'alveo del fiume. E il sistema di dighe, muri e argini, pensato per prevenire le inondazioni, potrebbe peggiorare la situazione".

Sembra ancora più impattante la seconda calamità che ha colpito i frassini statunitensi, la presenza di uno scarafaggio asiatico. Sebbene provenga da un altro continente questo insetto al momento si trova in ben 35 stati degli USA e, secondo quanto riferito e studiato, avrebbe già ucciso milioni di frassini nei boschi scavandone i fusti.

Il primo esemplare di Fender Stratocaster venne prodotto per la prima volta nel 1954, avrebbe dovuto essere una chitarra economica venduta nei supermercati in scatola di montaggio, ma la qualità eccelsa dello strumento l'ha resa il mito che tutti noi conosciamo, permettendogli di attraversare agilmente quasi 70 anni di storia della musica e della moda, passando tra le dita di veri e propri geni della musica come Jimi Hendrix e David Gilmour.

Il prezzo delle Stratocaster prodotte fino a questo momento con il legno di frassino potrebbe raggiungere livelli vertiginosi nei prossimi anni, andando a rivalutare tutte le chitarre realizzate negli anni passati e tagliando fuori dai giochi i chitarristi alle prime armi, non potendosi permettere di sborsare tali cifre. Ma la Stratocater e la Telecaster continueranno ad esistere per tutti, anche senza il corpo in frassino e il manico in acero.