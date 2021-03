Annunciato "Queen: Rock Tour", il primo videogioco ufficiale della band! Ecco come giocarci

I Queen hanno pubblicato il loro primo videogioco ufficiale per smartphone. Queen: Rock Tour è disponibile per dispositivi Android e iOS e permetterà a tutti i fan della band di rivivere i leggendari show del passato e suonare grandi successi della band di Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon.

Il gioco consentirà ai fan di accumulare punti con un esperienza di gioco basata su 20 dei successi più famosi dei Queen, tra i quali Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Radio Ga Ga, I Want to Break Free e We Are The Champions.

Per arricchire l'esperienza i giocatori potranno scegliere tra una serie di leggendari luoghi in cui la band ha suonato durante la carriera, tra i quali il Rainbow Theatre di Londra nel 1974 e il festival Rock in Rio nel 1985 oltre alla possibilità di vestire i personaggi scegliendo tra i 40 costumi ufficiali della band.

Gli sviluppatori del videogame hanno così descritto l'esperienza di gioco di Queen: Rock Tour: "Con la musica dal vivo bloccata e il ritorno dei tour ancora incerto, i Queen ha escogitato un'alternativa sicura: niente mascherine, niente distanziamento sociali, solo la buona esperienza di un live vecchio stile. Queen: Rock Tour offre ai giocatori la possibilità di sperimentare la maestosità e la potenza dell'esperienza dal vivo dei Queen sui loro smartphone, ponendo grande attenzione ai dettagli fornita dagli archivi ufficiali e dagli esperti dei Queen"

Anche Brian May ha già provato a giocarci, ecco come è andata:

Queen: Rock Tour è disponibile per il download su dispositivi Android e iOs.