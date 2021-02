Ironic di Alanis Morissette compie 25 anni: il vero significato (e perché non c'è nulla di "ironico" nel testo)

Il 27 febbraio 1996 Alanis Morissette pubblicava Ironic, singolo estratto dall'album Jagged Little Pill.

Una canzone, e un album, che hanno portato la cantautrice canadese in cima alle classifiche di vendita di tutto il mondo contribuendo a creare fama e successo attorno al suo nome.

Ironic è sicuramente una canzone simbolo degli anni '90, in grado di suscitare ricordi ed emozioni fin dalla prima nota dello spartito. Ma qual è la genesi e il significato del testo? È realmente pieno di ironia? Scopriamolo insieme.

Il protagonista del brano è senza alcun dubbio il sarcasmo, il modo di raccontare qualcosa di incredibilmente voluto o desiderato attraverso il suo opposto. Il titolo di questo brano, al momento dell'uscita, generò particolare confusione anche all'interno degli ascoltatori di madrelingua inglese, non riuscendo a cogliere l'effettivo significato "dell'ironia" contenuta nel testo. Ma il brano di Alanis Morissette è intelligente, sentito, ispirato e voluto, utilizzando una forma di ironia definita come l'ironia situazionale, raccontando gli avvenimenti del testo con quel senso di "ironia del destino". L'utilizzo di questa particolare forma di linguaggio venne descritta dalla professoressa Katherine L. Turner nel 2015 come "una lunga truffa, uno stratagemma che si verifica nel tempo. I partecipanti e gli spettatori non riconoscono l'ironia perché la sua rivelazione arriva in un momento successivo nel tempo, attraverso una svolta" inaspettata. Nell'ironia situazionale, il risultato anticipato contrasta con il risultato finale".

Gli eventi descritti nella canzone (la pioggia il giorno del matrimonio, un ingorgo nel traffico quando sei già in ritardo, ecc.), non sono esempi di ironia ma vogliono chiaramente essere sarcastici, auspicandosi che non accadano mai.

Un utilizzo sicuramente inconsueto della parola "ironia" che ha portato intere generazioni a porsi delle domande e in qualche modo a sdrammatizzare con una canzone, o il suo significato, alcuni piccoli o grandi intralci quotidiani.

Ironic venne scritta da Alanis Morissette insieme a Glen Ballard, il produttore dell'album Jagged Little Pill. I due si conobbero nel marzo 1994 quando la rocker canadese si trasferì a Los Angeles cercando di intraprendere la carriera di cantautrice e scrollandosi di dosso la fase iniziale dance-pop con cui iniziò in Canada, dove pubblicò due album da adolescente.