Def Leppard, Rick Allen e la sua passione per la pittura: il suo ultimo dipinto è in memoria di Eddie Van Halen. Guarda la collezione

Rick Allen, il batterista dei Def Leppard, è anche un bravissimo pittore. Anzi, a quanto pare, Allen ha iniziato a dipingere da bambino, ancora prima di prendere in mano le bacchette.

Il suo ultimo quadro, ancora in corso d’opera, è un ritratto di Eddie Van Halen, chitarrista dei Van Halen, scomparso il 6 ottobre scorso. Il batterista dei Def Leppard ha postato una foto del dipinto sul suo profilo Instagram con la didascalia “Legend… work in progress”.

Il ritratto infatti fa parte di una serie di opere, chiamata appunto Legends dall’autore stesso, che riportano su tela i volti di alcuni dei musicisti che più hanno ispirato Allen: Steve Clark (chitarrista dei Def Leppard fino alla sua scomparsa nel 1991), Jimi Hendrix, Kurt Cobain, John Lennon, Freddie Mercury, Johnny Cash e ora il compianto chitarrista dei Van Halen.

I ritratti sono molto realistici ma, allo stesso tempo, con un carattere impressionista, dato dall’uso della luce. “La realtà è molto difficile da realizzare – raccontò Allen a The Hype Magazine nel 2018 – ma il mio tentativo è quello di dipingere l'oggetto o qualunque cosa sia. È uno studio di come la luce rimbalza su questo oggetto. Alcuni dei miei ritratti più recenti, per esempio ce n'è uno che ho fatto di Steve Clark, uno di John Lennon e anche di Jimi Hendrix, insomma i "Legends", questi lavori, per me, sono una riflessione di come non stai davvero dipingendo il viso di una persona, ma stai riportando il modo in cui la luce rimbalza sulla persona".

In occasione di un’altra intervista, nel 2019, Allen raccontò il suo processo creativo: “Scelgo una foto che mi piace molto, della persona che voglio ritrarre. Poi la faccio diventare un poster e riporto il poster sulla tela. Ed è a questo punto che posso iniziare con i miei bianchi, i neri e i grigi. Dopo questa prima stesura, scelgo i colori. Mentre dipingo la serie Legends, solitamente ascolto la musica dell’artista che sto disegnando”.

Il batterista ammette di adorare questi lavori, ogni singolo pezzo. “Quando finalmente finisco di realizzarli, vorrei non doverli mai dare alla galleria per l’esposizione. Voglio davvero tenerli per me, ma, sfortunatamente, non si può!”.