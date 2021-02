Dave Grohl e sua mamma Virginia condurranno insieme la docu-serie sulle mamme delle rockstar

Dave Grohl e sua mamma Virginia Hanlon Grohl saranno protagonisti e conduttori di una nuova serie TV liberamente ispirata al libro From Cradle to Stage scritto dalla mamma del leader dei Foo Fighters e incentrato sul racconto del rapporto speciale che lega alcune rockstar alle loro madri. La serie, divisa in sei parti, sarà diretta dallo stesso Dave Grohl e ogni episodio ospiterà un famoso artista e sua madre, nonché Dave e Virginia.

Il libro di Virginia Grohl From Cradle to Stage: Stories from the Mothers Who Rocked and Raised Rock Stars raccontava anche la storia delle madri di Tom Morello, Dr. Dre, Amy Winehouse e Michael Stipe.

La serie sarà distribuita inizialmente dalla piattaforma online Paramount+.