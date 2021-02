Bruce Springsteen lancia la sua nuova trasmissione "Renegades: Born In The USA" con Barack Obama. Guarda il video

Bruce Springsteen ha annunciato la pubblicazione della sua nuova serie di podcast dal titolo Renegades: Born In The USA. Il Boss per questa occasione ha deciso di collaborare con l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama registrando insieme una serie di puntate che verranno pubblicate gratuitamente inizialmente sulla piattaforma Spotify.

Springsteen incontrò per la prima volta l'allora futuro presidente durante la campagna elettorale nel 2008, quando presenziò a diversi comizi e suonò in chiave acustica a sostegno della candidatura di Obama. Springsteen poi partecipò alla cerimonia inaugurale di insediamento Obama a Washington DC il 18 gennaio 2009.

Durante un comizio in Wisconsin, per la seconda campagna elettorale del Presidente Obama, Springsteen si rivolse alla folla e disse: "Questo è un momento cruciale. Il lavoro del Presidente, il nostro lavoro, il vostro e il mio - che tu sia un repubblicano, un democratico, un indipendente, un ricco, un povero, un nero, un bianco, un gay, un etero, un soldato o un civile - è quello di mantenere viva quella speranza".

"All'apparenza io e Bruce non abbiamo molto in comune", ha dichiarato Barack Obama, "Ma nel corso degli anni, quello che abbiamo scoperto è che abbiamo una sensibilità condivisa. Sul lavoro, sulla famiglia e sull'America. A modo nostro, Bruce ed io abbiamo intrapreso dei percorsi paralleli, cercando di capire questo Paese che ci ha dato tanto. Cercando di raccontare le storie della sua gente. Alla ricerca di un modo per collegare le nostre ricerche personali sul significato di verità e comunità insieme alla più ampia storia dell'America".

In Renegades: Born In The USA, i due grandi protagonisti racconteranno l'influenza della loro città di origine sulla loro crescita e i modelli seguiti durante l'infanzia, affrontando la realtà di un'America divisa e offrendo una visione di come la nazione potrebbe andare avanti unita.

La serie sarà divisa in 8 diversi episodi che verranno pubblicati a cadenza settimanale. I primi due sono già disponibili per l'ascolto: