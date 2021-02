Rock And Roll, 5 cose che (forse) non sai sul leggendario brano dei Led Zeppelin

Il 21 febbraio del 1972 i Led Zeppelin pubblicarono il 45 giri di Rock And Roll, il leggendario secondo brano del loro quarto album. Una canzone che ridefinì la durezza e la sostanza del rock stesso degli anni '70, che scalzò Immigrant Song come canzone d'apertura dei loro concerti e che l'intero mondo della musica cercò di reinterpretare negli anni a venire.

Ma qual è la storia della nascita di questo grandioso brano scritto da John Bonham, Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones? Scopriamola insieme.

LA SCINTILLA NASCQUE DA JOHN BONHAM E DA UNA REINTERPRETAZIONE DI UN BRANO DI LITTLE RICHARD

Rock And Roll nacque durante le fasi di lavorazione del brano Four Sticks nella villa di Headley Grange, nell'Hampshire, che la band aveva preso in affitto per registrare l'album. Il pattern di batteria del brano risultò difficilissimo da registrare e John Bonham perse completamente la pazienza. In preda alla rabbia, iniziò a suonare qualcosa di completamente diverso per staccare la testa: prese ispirazione da una canzone di Little Richard del 1957 Keep a Knockin'. Fu così che Bonham mise completamente da parte le lavorazioni di Four Sticks e iniziò a scrivere con il resto della band un brano dal titolo It's Been a Long Time. Jimmy Page suonò il riff di chitarra e la canzone venne completata in circa 30 minuti.

ROBERT PLANT SCRISSE IL TESTO IN RISPOSTA ALLE CRITICHE A LED ZEPPELIN III

Il testo di Rock And Roll venne scritto da Robert Plant in risposta a quei critici che hanno affermato che il loro album precedente, Led Zeppelin III, non era un disco rock. I Led Zeppelin nel loro terzo album (che conteneva Immigrant Song) avevano adottato un suono molto più folk, specialmente sulla seconda facciata del disco, e Plant voleva dimostrare quanto la band fosse ancora fortemente in grado di scatenarsi e divertirsi. "Pensavamo che il rock and roll avesse solo bisogno di essere ripreso in mano", dichiarò Plant durante un'intervista concessa a Creem nel 1988. "Ero finalmente in una band di grande successo e sentivamo che era ora di prendere tutti a calci nel c**o. Non si trattava di una questione morale o intellettuale, non avevamo tempo per quelle cose. Volevamo solo che ci venisse fuori tutto. Era una cosa molto animale, una cosa potente, quello che stavamo facendo era come se provenisse dagli inferi".

IL TASTIERISTA DEI ROLLING STONES

Durante le registrazioni del disco ad Headley Grange i Led Zeppelin si servirono dello studio mobile preso in prestito dai Rolling Stones. A "badare" a questo gioiellino c'era Ian Stewart, praticamente il tastierista della band di Mick Jagger e Keith Richards, anche se il management della band non volle mai accreditarlo come membro ufficiale. Stewart venne inviato come tecnico per assistere alla registrazione, ma i Led Zeppelin lo presero in simpatia e la sua presenza risultò fondamentale durante la registrazione di Rock And Roll in quanto la band gli chiese di incidere la parte di piano in stile boogie-woogie. Durante quelle sessioni Ian Stewart registrò con la band di Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones anche il brano Boogie with Stu, pubblicato nel 1975 all'interno del doppio LP Physical Graffiti.

LA PRIMA CANZONE DELLA BAND UTILIZZATA IN UNA PUBBLICITÀ

Rock And Roll fu il primo brano dei Led Zeppelin ad essere utilizzato in uno spot pubblicitario. La Cadillac inserì la canzone nella campagna del 2002 con lo slogan "Breakthrough". Lo spot venne trasmesso per la prima volta durante il Super Bowl di quell'anno e le vendite della casa automobilistica aumentarono del 16% l'anno successivo.

JASON BONHAM RITIENE CHE SIA LA CANZONE PIÙ DIFFICILE DA SUONARE TRA QUELLE SCRITTE DA SUO PADRE

Jason Bonham ha sostituito ufficialmente lo scomparso padre John, sedendo dietro la batteria con i Led Zeppelin, per tre volte: nel 1988 durante il 40° anniversario dell'Atlantic Records, nel 1995 per l'inserimento nella Rock And Roll Hall Of Fame e nel 2007 in occasione del concerto tributo ad Ahmet Ertegun, fondatore dell'Atlantic. Durante un'intervista rilascita ad American Songwriter Jason Bonham ha dichiarato che Rock And Roll è la canzone lei Led Zeppelin più difficile da suonare in assoluto: "ci sono molte persone là fuori che tentano di suonarla, ma è difficilissima da fare correttamente".