Richard Ashcroft è tornato con un nuovo singolo, la sua versione di Bring On The Lucie di John Lennon! Ascoltalo qui

Richard Ashcroft ha pubblicato a sopresa la sua emozionante interpretazione di una delle canzoni di protesta più belle del grande John Lennon: Bring On The Lucie (Freda Peeple).

Il brano originale del 1973 è stato reinterpretato dall'ex frontman dei The Verve e dovrebbe rappresentare una prima anticipazione del nuovo lavoro di studio che potrebbe essere incentrato su una serie di brani in chiave acustica.

Il video di Bring On The Lucie (Freda Peeple) è stato realizzato in studio di registrazione e riprende il potente ritornello proiettandolo in grafica in molte lingue del mondo. Il brano è la prima pubblicazione di Richard Ashcroft dal 2018 quando rilasciò il suo ultimo album di inedito Natural Rebel.

Guarda il video di Bring On The Lucie (Freda Peeple) nella versione di Richard Ashcroft: