KISS, quella volta in cui Gene Simmons scrisse a Stan Lee proponendosi per una parte in un film Marvel

Alla fine degli anni '70, inizio degli '80, il mondo dei fumetti stava vivendo una vera e propria rivoluzione, non solo sulla carta stampata, ma anche nelle sale cinematografiche. E una grande rockstar come Gene Simmons certo non poteva farsi scappare l'occasione di far parte di entrambi i mondi.

Fresco fresco di performance attoriale e produttiva, grazie al film KISS – Attack Of The Phantom, non si lasciò scappare l'occasione di prendere in mano carta e penna per scrivere una lettera al grande Stan Lee, non appena venuto a conoscenza dei piani del creatore della Marvel di portare sul grande schermo alcuni dei suoi personaggi.

Il fumetto scelto all'epoca, per una prima trasposizione cinematografica, sembrava fosse I Fantastici Quattro e il bassista dei KISS, amante dei fumetti Marvel fin da bambino, non tardò di proporsi al grande Stan Lee per il ruolo de "La Cosa".

Ecco la lettera che il bassista scrisse all'editore americano:

"Caro Stan,

Tutti mi stanno parlando dei probabili per un film dedicato a "I Fantastici Quattro".

per farla in breve, vorrei interpretare la "Cosa".

Ecco in allegato alcune scene di "KISS - Attack Of The Phantom", una coproduzione televisiva dei KISS, e un lungometraggio mondiale distribuito da Avco Embassy.

Ad ogni modo, buona fortuna con il film. Sono un fan fin dall'inizio e lo sono ancora.

Buona fortuna,

Gene Simmons"

Here’s my 1982 letter to Stan Lee, regarding wanting to be cast as THE THING in the Fantastic Four movie. pic.twitter.com/htxRW9MPuV — Gene Simmons (@genesimmons) July 18, 2019

La cosa più interessante da vedere è il materiale che il bassista dei KISS Gene Simmons ha inviato al grande Stan Lee. Ecco un paio di estratti da "KISS - Attack Of The Phantom":