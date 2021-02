Lenny Kravitz: "Ecco il mio segreto per restare in forma a 56 anni!"

Lenny Kravitz si prende molta cura del suo corpo ed è per questo che il cantante cinquantaseienne è sempre in gran forma. Vegano convinto, spesso segue una dieta crudista. Lenny ha rivelato i suoi segreti a Men's Health America che l'ha intervistato nella sua fantastica casa di Eleuthera, alle Bahamas.



Il musicista ha raccontato che la maggior parte del cibo che ingerisce lo coltiva lui nel suo giardino. "E' una grande benedizione del vivere qui alle Bahamas. Posso coltivare il mio cibo facilmente", ha affermato. Da vegano, Kravitz non mangia carne o altri prodotti animali come formaggio, uova e latte. Tuttavia, la sua forma invidiabile è dovuta soprattutto alle verdure crude, tra cui broccoli, mango, cavolo e graviola (un piccolo albero sempreverde appartenente alla famiglia delle Annonaceae).

"Sono molto attento a ciò che metto nel mio corpo e a come me ne prendo cura", ha raccontato. "È una combinazione tra il mangiare tutte queste cose e fare esercizio fisico per mantenere i miei muscoli e le mie articolazioni in forma, in modo da poter fare quello che faccio". Kravitz si allena dai cinque a sei giorni alla settimana in un prato, ammettendo: "Preferisco farlo all’aperto, immerso nella natura, piuttosto che chiuso in una palestra".