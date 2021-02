Dave Grohl: "ecco i dischi fondamentali che farei imparare a scuola se fossi un insegnante di musica"

L’impegno di Dave Grohl in favore della scuola è noto. Figlio di un’insegnante della scuola pubblica, Virginia Grohl, Dave ha dedicato a lei e al ruolo fondamentale di educatrice che ha avuto per molti allievi anche fuori dalla classe l’esibizione dei Foo Fighters alla cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris alla Casa Bianca in cui hanno suonato una versione molto intensa di Times Like These.

Qualche mese fa in una puntata speciale del suo podcast @davetruestories dal titolo “In difesa degli insegnanti”, Dave Grohl aveva anche parlato di sé stesso e del pessimo rapporto che ha avuto con la scuola:

«Ogni giorno aspettavo disperatamente il suono della campanella per scappare alla mia classe e correre a casa dalla mia chitarra. Intendiamoci, non era colpa del sistema della scuola pubblica della contea di Fairfax che ha fatto il meglio che poteva. Io ero solo ostinatamente disinteressato, bloccato da un disturbo dell’attenzione e da un insaziabile desiderio di musica. Alla fine ho lasciato a metà della terza media la scuola per inseguire i miei sogni di musicista itinerante. Ancora oggi sono perseguitato da un sogno ricorrente, sono di nuovo in quei corridoi nel tentativo di diplomarmi, a 51 anni, e mi sveglio in un lago di sudore».

Dave ha ricordato altri figli di insegnanti che sono diventati musicisti di successo, Josh Groban, Adam Levine o Tom Morello e ha spiegato quale è la cosa più importante che ha imparato da sua madre Virginia:

«Ogni ragazzo dovrebbe essere così fortunato nell’avere quell’insegnante preferito che cambia per sempre la tua vita in meglio. Mia madre ha aiutato intere generazioni di bambini ad imparare ad apprendere e, come la maggior parte degli insegnanti, era genuinamente interessata agli altri. Nonostante io non sia mai stato un suo studente, lei sarà per sempre la mia insegnante preferita»

Con un esempio del genere, Dave Grohl è sempre pronto a dire la sua quando si tratta di scuola, soprattutto se si parla anche di musica. Intervistato dal notiziario del mattino BBC Breakfast dalla sua casa di Los Angeles sul tema della didattica a distanza, Dave Grohl ha detto quali sono i tre dischi che sceglierebbe per una lezione di musica a casa con le sue figlie Violet, Harper e Ophelia:

Foo Fighters founder, Dave Grohl told #BBCBreakfast which three albums he would recommend children listen to as a music home schooling lesson



— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 8, 2021

«La prima scelta non può che essere Sgt.Pepper’s Lonely Heart Club Band dei Beatles, perché è un disco che ha la stessa forza e la stessa capacità di comunicare che aveva il giorno che è uscito nel 1967. Se invece vuoi diventare un batterista, devi studiare Back in Black degli AC/DC dall’inizio alla fine, è la base del rock». La terza scelta invece ha sorpreso tutti: «Scelgo la colonna sonora di Saturday Night Fever dei Bee Gees perché mi piace ballare. Quando lo ascolti sembra sempre sabato sera anche se è lunedì mattina».