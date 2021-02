AC/DC: Bon Scott sarà il protagonista del Museo del Rock di Kirriemuir, la città scozzese dove vise da bambino

La cittadina scozzese di Kirriemuir, nell’area dell’Angus, inaugurerà presto il suo personale museo del Rock, dove fra protagonisti verrà celebrato il grande Bon Scott, che qui visse fino all’età di sei anni.

Dietro al progetto del Kirriemuir Rock Museum c’è l’organizzazione no-profit DD8 Music, con base proprio nella cittadina scozzese, la quale ha fatto sapere che il museo accoglierà ogni genere musicale.

È ovvio però che Bon Scott avrà un posto da protagonista all’interno dello spazio espositivo, che si distribuirà in tre differenti sale separate e che ospiterà anche un laboratorio, dedicato ad attività di avvicinamento e sensibilizzazione alla musica.

Bon Scott, eroe cittadino per Kirriemuir, è già celebrato da una statua che lo raffigura con un microfono in una mano e una cornamusa nell’altra. La statua, inaugurata nel 2016, è opera dell’artista John McKenna e fu commissionata in occasione del decimo anniversario del BonFest, il festival musicale annuale, con il quale la città dell’Angus ricorda il grande ex frontman degli AC/DC.