Metallica: il papà di Lars Ulrich, 92 anni, ha pubblicato un nuovo album con la violoncellista dei Nirvana. Ascoltalo qui

Torben Ulrich, 92 anni e padre di Lars Ulrich dei Metallica, ha pubblicato un nuovo album musicale.

L'uomo, che durante la sua carriera è stato poeta, giornalista radiofonico, pittore, regista e atleta, è tornato a comporre versi e spartiti registrando un album insieme alla violoncellista Lori Goldston, colei che apparì già in un album leggendario come L'MTV Unplugged in New York dei Nirvana.

L'album si intitola Oakland moments: cello, voice, reuniting (rejoicing), è composto da sette tracce ed è già disponibile al download, oltre che in una particolare versione in cassetta già andata completamente sold out.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lori Goldston (@legoldston)

Lo stesso Lars Ulrich ha voluto celebrare la tenacia e l'irrefrenabile forza di suo padre con un bellissimo post pubblicato su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lars Ulrich (@larsulrich)

"Questo è mio padre... è quello sulla sinistra.

Ha 92 anni ed è solo all'inizio... Oggi, come chiunque alla sua età, sta pubblicando un altro disco...

Questa è una collaborazione con sua cara amica Lori Goldston"

Ascolta qui un estratto dal disco Oakland moments: cello, voice, reuniting (rejoicing) di Torben Ulrich e Lori Goldston