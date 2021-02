Come John Lennon ha ispirato Stephen King a scrivere Shining

John Lennon ha ispirato un’intera generazione di musicisti sia come componente dei Beatles sia come musicista solista. E, allo stesso modo, anche il maestro della scrittura horror Stephen King, da uno dei brani del cantante ha tratto suggerimento per una delle sue opere più famose: The Shining, edito nel 1977, da cui è stato tratto l’omonimo film di Stanley Kubrick con Jack Nicholson del 1980.

Il titolo del romanzo è stato infatti preso in prestito da una delle canzoni più note dell'ex Beatles. In Instant Karma!, singolo del 1970, Lennon canta il verso: ‘We all shine on!’ che non è in alcun modo legato al genere horror, ma che pare conquistò King mentre scriveva il suo libro, tanto da trarne il titolo.