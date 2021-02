La band dei figli di Slash e Rob Trujillo ha trovato il nuovo cantante dopo l'allontanamento di Noah Weiland. Ascolta il nuovo singolo

I Suspect208, la band formata dai figli di Slash e Robert Trujillo, dopo la separazione da Noah Weiland (cantante figlio del compianto frontman di Stone Temple Pilots e Velvet Revolver) non ha perso tempo e ha pubblicato una nuova canzone dal titolo Nicotine con alla voce il nuovo cantante Cody Houston.

Lo scorso 8 gennaio i Suspect208 avevano pubblicato sui social un annuncio in cui spiegavano di essere alla ricerca di una nuova voce. Quel giorno Weiland condivise sui suoi profili personali una serie di post in cui di essere stato allontanato dal resto del gruppo.

Le parole di Noah Weiland:

"Strano come una band che mi portavo sulle spalle si è rivelata essere solo un gruppo di finte figh***e che pensano di essere la me**da che mi butterà fuori dalla mia band. Ogni singolo post, parola scritta, copertina dei singoli, testo, idea creativa, idea video, piano di pubblicazione è stato tutto fatto da me. L'intera visione è cambiata completamente alle mie spalle e nessuno mi ha detto nulla. Ho cercato di capire perché tutti si comportassero in quella maniera. Adesso è tutto finito. Non ho bisogno di nessuno"

Il nuovo frontman Cody Houston sembra non aver perso tempo e in poche settimane assieme a London Hudson, Tye Trujillo e Niko Tsangaris ha inciso il nuovo brano.

“Cody è stata la prima audizione inviata e ci siamo innamorati subito della sua voce. È stato solo quando è arrivato a Los Angeles che ci siamo resi conto che è una persona super laboriosa, talentuosa e fantastica", ha dichiarato il chitarrista Niko Tsangaris al magazine australiano Wall of Sound. "Non vediamo l'ora di mostrare ai nostri fan su cosa abbiamo lavorato!"

Lo stesso Slash per la prima volta ha condiviso su instagram un post dedicato alla band del figlio:

Ascolta qui il nuovo singolo dei Suspect208: