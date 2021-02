Simpson: è morto per coronavirus Marc Wilmore, storico sceneggiatore della sitcom americana

È morto a causa delle complicazioni da coronavirus Marc Wilmore, lo storico sceneggiatore dei Simpson.

L'autore della sitcom americana creata dal genio di Matt Groening aveva 57 anni e a darne la notizia è stato il fratello Larry Wilmore, comico e attore del The Nightly Show.

Marc Wilmore è stato l'autore della serie sulla famiglia di Homer Simpson dal 2002 al 2015 e ha vinto un Emmy Award nel 2008 dopo svariate nomination per aggiudicate per il lavoro sulla sitcom.

Il comunicato diffuso dal fratello Larry Wilmore:

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr