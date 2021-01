I Pearl Jam mettono in vendita i cioccolatini della band per San Valentino. Il ricavato andrà in beneficenza per i senzatetto

Dopo aver annunciato la seconda serie di Home Shows con la pubblicazione del concerto del 10 agosto 2018, i Pearl Jam hanno intrapreso una speciale collaborazione con un'azienda dolciaria di Seattle chiamata Theo Chocolate per la realizzazione di una serie di cioccolatini chiamati "Home Shows" in edizione limitata in occasione del prossimo San Valentino:

Il comunicato della band: "Oltre alla pubblicazione della nuova serie di Home Shows, la Vitalogy Foundation ha iniziato una collaborazione con alcune aziende locali come la @TheoChocolate di Seattle per celebrare San Valentino. I cioccolatini ordinati nei prossimi giorni verranno consegnate per il fine settimana di San Valentino, chiaramente da gustare mentre si guarda lo spettacolo".

La confezione conterrà tre diversi tipi di cioccolatini, caramello, cioccolato fondente e sidro di mele, caramello, cioccolato al latte e caffè e caramello, cioccolato fondente e vaniglia salata. Il soldi ricavati dalla vendita dei cioccolatini saranno destinati in beneficenza alla Vitalogy Foundation per aiutare i senzatetto. Ogni scatola di cioccolatini costa 24,99 dollari. Ecco dove acquistarli