The Pretty Reckless, Taylor Momsen racconta l'ultimo incontro con Chris Cornell il giorno della sua morte

Taylor Momsen, la frontwoman dei The Pretty Reckless, in una nuova intervista rilasciata all'emittente radio di Los Angeles 95.5 KLOS ha raccontato l'ultima volta che vide Chris Cornell la notte prima della sua morte avvenuta il 18 maggio 2017. Quella sera la band di New York suonò insieme ai Soundgarden a Detroit in occasione dell'ultima data del tour.

Le parole di Taylor Momsen: "Chris Cornell era solito andarsene subito dopo gli spettacoli, quindi mi sono messa ad aspettarlo vicino alla porta sul retro. Sapendo che era l'ultima sera del tour volevo ringraziarlo per tutto e dirgli qualunque cosa. E l'ho fatto, l'ho incontrato mentre stava uscendo. Abbiamo avuto una piccola chiacchierata, gli ho dato un grande abbraccio, gli ho detto "facciamolo di nuovo qualche volta" e poi siamo rimasti per il resto della serata nel parcheggio sul retro con Matt e Kim dei Soundgarden, Ben Shepherd e il resto della nostra band. Solo per questo per noi era come se fosse una grande celebrazione, perché non potevamo crederci di essere lì. Era triste perché il tour era finito, ma eravamo euforici che ne avessimo fatto parte".

La mattina seguente Chris Cornell venne trovato morto suicida nella sua stanza d'albergo e Taylor Momsen ha raccontato così la sua sensazione di shock e sgomento non appena appresa la notizia: “Incredula credo sia la parola giusta. Ero convinta che tutti mi mentissero e che fosse solo uno scherzo orribile". Dopo la morte di Cornell i The Pretty Reckless non riuscirono più ad avere lo spirito necessario per salire su un palco e cancellarono ilo resto delle date del tour.

Per Taylor Momsen Chris Cornell è sempre stato un punto di riferimento musicale fin dall'adolescenza e, a seguito della terribile esperienza vissuta in occasione della morte improvvisa del cantante, ha voluto chiamare i membri superstiti dei Soundgarden Kim Thayil e Matt Cameron per partecipare come ospiti all'interno dell'ultimo album Death By Rock And Roll.