The Beatles, è morto il grafico Ron Campbell. Disegnò e concepì il film "Yellow Submarine"

Si è spento all'età di 81 anni Ron Campbell, grande disegnatore che contribuì a rafforzare l'impatto dei Beatles nella cultura pop degli anni '60 trasformando i Fab Four in cartoni animati all'interno del film Yellow Submarine e nella serie animata dedicata alla band in onda sulla ABC nel 1965.

Il disegnatore, originario di Seymore in Australia, venne chiamato nel 1965 dal produttore Al Brodax per trasformare il più grande gruppo musicale del momento in un cartone animato. Vennero realizzati 39 episodi di una serie a cartoni animati della durata di circa mezz'ora in cui la band di Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison e John Lennon compariva sui televisori di mezzo mondo ogni sabato mattina.

La musica della band era presente in ogni puntata, ma i loro personaggi vennero doppiati da attori. Nel 1968 arrivò la svolta e i Beatles in versione cartone animato divennero protagonisti al cinema nel film Yellow Submarine.

In un'intervista d'epoca il chitarrista George Harrison considerava così la trasposizione in cartoon della band: "Mi sono sempre piaciuti i cartoni animati. Erano così cattivi o stupidi da essere buoni, se capisci cosa intendo. E penso che il passare del tempo potrebbe renderli più divertenti ora".