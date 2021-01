Royal Blood, annunciato il nuovo album dal titolo "Typhoons" in uscita il 30 aprile. Ascolta qui il nuovo singolo

I Royal Blood hanno annunciato l'uscita del nuovo album di inediti dal titolo Typhoons.

Dopo la pubblicazione la scorsa estate del singolo Trouble’s Coming, la band di Brighton ha annunciato l'uscita del nuovo lavoro di inediti prevista per il prossimo 30 aprile.

Quando Mike Kerr e Ben Thatcher hanno iniziato a parlare del nuovo album sapevano esattamente quale obiettivo volevano raggiungere. Un consapevole ritorno alle proprie origini, quando la loro musica era influenzata da Daft Punk, Justice e Philippe Zdar dei Cassius. Un approccio emozionale, viscerale e originale, simile a quello che aveva portato alla creazione del loro omonimo album di debutto.

La copertina del nuovo album Typhoons:

“Ci siamo imbattuti in queste melodie senza quasi rendercene conto ed è stato subito divertente suonarle”, ha raccontato il frontman Mike Kerr. “Questo è ciò che ha alimentato la creatività per il nuovo album, il rincorrere quelle sensazioni. È stato strano, anche se ripensandoci, in ‘Figure it Out’ era già presente in fase embrionale ciò che abbiamo fatto oggi. Abbiamo capito che non dovevamo necessariamente distruggere tutto quanto creato in passato per andare avanti, dovevamo semplicemente cambiare marcia. Sulla carta sembra una cosa da poco ma quanto ascolti il nuovo album tutto appare fresco”.

Tutto questo traspare immediatamente dal nuovo singolo e title track “Typhoons”.

Ascoltalo qui:

Cosa aspettarsi dal nuovo lavoro di studio della band britannica?

Dettato il ritmo con “Trouble’s Coming”, l’album colpisce duro con il groove metallico di “Who Needs Friends”. L’incredibile contrasto creato da “Million & One” e “Limbo” non lascia più dubbi sulla freschezza dell’intero lavoro. Già presentata live e amata dai fan, “Boilermaker” è all’altezza della propria reputazione, “Mad Visions” è un brano in grado di evocare un Prince super-aggressivo. Chiude l’album la sorprendente “All We Have Is Now”, ballad al pianoforte dall’incredibile impatto emotivo.

Il nuovo approccio si manifesta anche nella decisione del duo di produrre Typhoons in totale autonomia. Fanno eccezione i brani Boilermaker, prodotto da Josh Homme (frontman dei Queens of the Stone Age), e Who Needs Friends, prodotto da Paul Epworth.

Typhoons è disponibile in pre-order QUI in versione CD, vinile e digitale. Da ora disponibile in digitale, il singolo Typhoons anche in versione vinile 7’.

La tracklist ufficiale di Typhoons, il nuovo album di inediti dei Royal Blood:

1. Trouble’s Coming

2. Oblivion

3. Typhoons

4. Who Needs Friends

5. Million & One

6. Limbo

7. Either You Want It

8. Boilermaker

9. Mad Visions

10. Hold On

11. All We Have Is Now