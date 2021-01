Elvis Presley: da oggi si può visitare Graceland con un tour virtuale in streaming, ecco come. Guarda il video

Per la prima volta nella la casa di Elvis Presley a Graceland può essere visitata grazie a un tour virtuale guidato in streaming.

I Graceland Virtual Live Tour permetteranno di osservare "dal vivo" gli angoli più belli e fondamentali della storica villa di Memphis. Il tour includerà la visita all'interno del jet Lisa Marie, le auto del Re del rock 'n' roll, i suoi storici costumi di scena, i dischi d'oro e i cimeli dei film.

Angie Marchese, responsabile degli archivi e delle mostre di Graceland, sarà la guida dei tour che inizieranno alle 15:00 ore italiane di mercoledì 27 gennaio. Gli organizzatori promettono che gli oggetti mostrati saranno differenti da una visita all'altra, rendendo unico ogni live stream. Gli spettatori potranno inoltre porre delle domande in diretta ad Angie Marchese durante tutta la presentazione.

Il tour inizierà davanti alla porta di Graceland e si concluderà nel Meditation Garden. All'interno della villa partecipanti potranno entrare "direttamente" anche all'interno del jet Convair 880 della figlia di Elvis Lisa Marie, composto a bordo da due bagni di servizio, un'area lounge, una sala conferenze, un soggiorno e una camera da letto principale.

"Siamo entusiasti di offrire il Graceland Virtual Live Tour ai fan di Elvis in tutto il mondo", ha affermato Debbie Miller, CMO della Elvis Presley Enterprises. “In un anno normale Graceland ospita visitatori da oltre 125 paesi e da tutti i 50 stati americani. Sebbene Graceland rimanga aperta per dei tour tradizionali con capacità limitata, ora più che mai le persone sono alla ricerca di esperienze di intrattenimento di qualità da poter godere nella comodità della propria casa. Il tour è dedicato a tutti coloro che hanno sempre desiderato visitare Graceland, ma non ne hanno mai avuto la possibilità, e per coloro che sono alla ricerca di un'esperienza dedicata a Graceland su misura".

I Graceland Virtual Live Tour costano circa 100$ e si svolgeranno dalle 8:00 CST (15:00 ore italiane) il 27 gennaio, 25 febbraio e il 25 marzo 2021 e continueranno ad essere aggiunte altre date. I tour saranno presentati in diretta tramite un gruppo Facebook privato e chiuso e verranno salvati per le 72 ore successive, in modo che gli ospiti possano guardarli di nuovo tutte le volte che desiderano. I biglietti sono già in vendita e possono essere acquistati online a questo link.