È morto Phil Spector, storico produttore rock. Tra i suoi lavori Let It Be dei The Beatles

Si è spento all'età di 81 anni Phil Spector, storico produttore rock. Tra i suoi lavori anche Let It Be dei The Beatles, All Things Must Pass e The Concert For Bangladesh di George Harrison e Imagine di John Lennon. Spector è morto a causa delle complicanze dovute ad un'infezione da coronavirus. Il produttore si trovava in carcere dove stava scontando una condanna.

Appassionato di musica fin dall'adolescenza produsse il suo primo successo To Know Him is to Love Him, interpretata dai The Teddy Bears, nel 1958. Da molti era considerato come il miglior produttore nella storia del rock. Spector era nato nel quartiere del Bronx, a New York, il 26 dicembre 1939.