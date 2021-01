Toni Cornell pubblica la sua versione di Hunger Strike per il 30° anniversario del brano dei Temple Of The Dog. Ascoltala qui

In occasione del trentesimo anniversario dalla pubblicazione di Hunger Strike, il primo singolo dei Temple Of The Dog, la figlia di Chris Cornell Toni ha voluto rendere omaggio allo storico brano scritto dal padre assieme a Eddie Vedder pubblicando la sua versione acustica.

Il brano, pubblicato sul suo profilo instagram ufficiale, è stato registrato e filmato all'interno dello studio del compianto padre Chris nell'aprile del 2020. Assieme al video la giovane artista ha pubblicato anche una lettera in ricordo di suo papà e del suo contributo alla musica mondiale:

"Hunger Strike è stata pubblicata esattamente 30 anni fa. Non è solo una delle canzoni più iconiche di tutti i tempi, ma una delle mie preferite. Questa versione l'ho registrata in occasione dell'evento Music Lives per raccogliere fondi per combattere l'emergenza Covid nell'aprile 2020 e come omaggio a mio padre che sarebbe stato il primo a fare tutto il possibile per aiutare.

Ti voglio bene papà e sono così orgogliosa di ciò che hai creato, di chi sei e di tutto ciò in cui hai sempre creduto. Questa canzone rappresenta tutto questo per me"