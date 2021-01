Bruce Willis è stato allontanato da una farmacia di Los Angeles rifiutandosi di indossare la mascherina. Guarda la foto

Bruce Willis questa volta non ha dato per niente il buon esempio: il grande attore di Die Hard e Pulp Fiction è entrato in una farmacia di Los Angeles senza indossare la mascherina come previsto dalle norme anti-Covid. L’attore si sarebbe rifiutato di indossare il dispositivo di protezione e pare che non abbia nemmeno voluto sollevare sul volto il foulard che portava al collo.

È stato il magazine Page Six a riportare la notizia, pubblicando anche una foto di Willis all’interno del negozio. Alla fine, i gestori dell’esercizio commerciale sono stati costretti a invitarlo a uscire, senza acquisti, mentre gli altri clienti osservavano la scena con sguardo indignato.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/cEmwCc8vhI pic.twitter.com/W1k6ChK4zt — Page Six (@PageSix) January 12, 2021

Willis è stato duramente criticato per il suo comportamento e alla fine ha deciso di scusarsi: “È stato un errore di giudizio – ha ammesso al magazine People – rimanete al sicuro e continuiamo a indossare la mascherina”. Queste sue parole, però, non sono bastate per placare l'ira dei fan che sui social continuano a criticarlo per essere stato così irresponsabile, considerando anche che la California si trova in una situazione molto critica a causa del Coronavirus, che finora nella penisola ha provocato la morte di oltre 10mila persone.