Metallica, Lars Ulrich: “Difficile pensare di smettere di realizzare album. Il prossimo sarà il migliore di tutti”

I fan dei Metallica attendono da tempo il nuovo album, considerando che dall'ultimo lavoro, Hardwired… To Self Destruct, sono ormai già passati quattro anni. La band ha continuato a lavorare ai nuovi brani anche durante il lockdown e ora sta procedendo a ritmo spedito, nella speranza di poter pubblicare presto il disco e di poter tornare anche sul palco il prima possibile.

Secondo Lars Ulrich questo nuovo disco sarà addirittura il migliore della carriera del gruppo: “Sarà il più duro – ha detto a loudersound.com – e il più forte. A parte scherzi, se non fossimo convinti che il miglior disco sia quello ancora da realizzare, pensate forse che continueremmo a suonare? Nei Metallica amiamo il processo creativo e per me è difficile immaginare di smettere di realizzare dischi”.

Il batterista ha raccontato che lui e i suoi compagni si sono tuffati completamente nel lavoro sui nuovi brani per diverse settimane. “Comporre mi fa sempre sentire entusiasta a proposito di ciò che ci attende – ha proseguito Ulrich – penso ‘Accidenti, c’è un’opportunità di realizzare il nostro disco migliore, di fare ancora la differenza'”.