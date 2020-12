Queen, Freddie Mercury continua a fare i regali di Natale ai suoi cari a quasi 30 anni dalla sua morte. Ecco come

Freddie Mercury è noto anche per essere stato un uomo molto generoso: adorava fare regali alle persone che amava e utilizzare la sua immensa fortuna per renderle felici. Era solito dire: “I soldi forse non comprano la felicità, ma possono regalarla!”. Per questo motivo, il leggendario frontman dei Queen prima di morire decise che avrebbe continuato a fare regali ai suoi cari, anche dopo la sua morte.

Freddie Mercury si spense nel novembre del 1991 ma a Natale di quell’anno i suoi più cari amici e la sua famiglia ricevettero comunque i doni che lui aveva scelto personalmente per loro e così è accaduto anche negli anni successivi. Il suo caro amico Peter Freestone ha rilasciato una nuova intervista a express.co.uk durante la quale ha parlato della grande generosità del musicista: “Freddie pensava più agli altri che a sé stesso – ha detto – sapeva che persone come me e come il suo ex compagno Joe si sarebbero prese cura di lui. Così anche lui si prendeva cura dei suoi amici. Provava un così grande piacere nel farlo”.

A Natale il frontman era solito invitare a casa sua tutti gli amici che sapeva non sarebbero tornati dalle famiglie per le vacanze perché non avevano un posto dove tornare. Non voleva lasciarli soli e così organizzava delle feste grandiose, occupandosi lui personalmente di tutto per far felici i suoi cari, quasi fosse lui stesso Babbo Natale. Al suo ultimo pranzo di Natale nel 1990 c’erano proprio tutti, dai suoi familiari, fino a Mary Austin e ovviamente il suo compagno, Jim Hutton, e fu una festa meravigliosa.

Negli ultimi mesi del 1991 Freddie aveva ormai compreso che forse non avrebbe vissuto un altro Natale: fu per questo motivo che decise di predisporre tutto affinché i suoi cari ricevessero comunque dei doni, anche se non sarebbe stato più lui a consegnarli. In seguito, Elton John, ad esempio, raccontò che a Natale di quell’anno qualcuno bussò alla sua porta per consegnargli un pacco: dentro c’era un dipinto di uno dei suoi artisti preferiti, l’impressionista Henry Scott Tuke. Freddie sapeva che l’amico amava questo pittore e così decise di regalargli proprio quel quadro: “C’era un biglietto nel pacco – ha raccontato Elton John – 'Sharon tesoro, ho pensato che ti sarebbe piaciuto questo. Con amore, Melina’. Mentre era a letto malato, aveva visto questo quadro su uno dei cataloghi delle aste e l’aveva acquistato per me”. Sharon e Melina erano i nomignoli affettuosi con i quali i due amici erano soliti chiamarsi.

Anche negli anni successivi gli amici e i familiari di Freddie hanno continuato a ricevere pacchi dal lussuoso negozio Fortnum & Mason. Peter ha raccontato che, per non dimenticare mai nessuno, il frontman era solito tenere un quaderno speciale sempre con sé: “Ci annotava i compleanni di tutti gli amici – ha raccontato l’amico – voleva essere certo di non dimenticarne neanche uno. Se incontrava qualcuno che gli piaceva, prendeva il quaderno e aggiungeva il suo compleanno. Era solito inviare anche un messaggio dopo una cena trascorsa insieme. Era un vero gentleman”. Freddie sapeva davvero conquistare tutti con la sua personalità, il suo carisma ma anche con questi piccoli gesti che lo rendevano unico e che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.